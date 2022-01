Matteo Bassetti, ciò che non sapete sulla moglie Maria Chiara: "Ecco cosa possiede", un impero in famiglia?

23 gennaio 2022 a

a

a

Non ci sono dubbi, Matteo Bassetti è il virologo del momento. Seguitissimo e ascoltatissimo, negli ultimi giorni ha rilanciato l'idea di abolire il bollettino. E non solo: continua a chiedere a gran voce l'allentamento delle restrizioni, soprattutto per i vaccinati, poiché giudicate anacronistiche soprattutto in un momento in cui i dati dei ricoveri stanno migliorando in modo sensibile.

"Qual è il rischio". Aria condizionata e Covid, Bassetti svela cosa succede "per via aerosolica": c'è da preoccuparsi?

Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ama mettersi in mostra e ama la tv. E sul piccolo schermo, in passato, si è presentato anche insieme alla moglie, Maria Chiara Milano Viesseux. Ma chi è la consorte del mitico virologo?

Per i feticisti del gossip, ecco qualche interessante informazione. Maria Chiara ha poco più di 40 anni, si è diplomata al liceo scientifico, dunque una laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico all'Università degli studi di Genova. E ancora, è titolare dell'hotel Rex Residenzce di Albaro di Genova.

Video su questo argomento "Siamo in un lockdown indiretto". Bassetti si scaglia contro il governo: "Semplifichiamo il sistema"

Bassetti e consorte si incontrarono e fidanzarono nel 2003, i due sono sposati. Hanno anche due figli: Dante, di 15 anni, che porta lo stesso nome del papù del virologo, e Francesco, che di anni ne ha 12. Come detto, tempo fa Maria Chiara fu ospite in una puntata di Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, in cui aveva raccontato i primi mesi della pandemia, che per lei, col marito sempre in prima linea in ospedale, furono particolarmente difficile. In tv, Maria Chiara aveva anche raccontato di come Bassetti avesse vissuto la prima ondata con enorme preoccupazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.