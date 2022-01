Alberto Zangrillo su Silvio Berlusconi ricoverato: "Proprio per il delicato momento politico...", come stanno le cose

23 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi ha ritirato la sua candidatura per il Quirinale. Lo ha fatto perché probabilmente i tentativi suoi e dei fedelissimi di trovare i numeri necessari per essere eletto presidente della Repubblica non sono andati a buon fine, ma anche per le condizioni di salute che preoccuperebbero la famiglia, dato che quello del Quirinale è un impegno gravoso che dura sette anni.

Alberto Zangrillo è intervenuto sulla questione che gli compete, smentendo che il Cav è ricoverato al San Raffaele di Milano da giovedì: “Il presidente Silvio Berlusconi si trova da questa mattina in ospedale e si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo e inseriti in un protocollo standard”. Quindi mentre i giochi per il Quirinale si apriranno ufficialmente, il Cav sarà in ospedale: “Proprio per la contemporaneità tra la scadenza dei controlli e il delicato momento politico - si legge nella nota a firma di Zangrillo - il presidente Berlusconi ha deciso di recarsi oggi al San Raffaele solo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la presidenza della Repubblica”.

L’ultimo ricovero del Cav era avvenuto tra l’11 e il 15 maggio scorso, a causa di una gastroenterite. Il leader di Forza Italia aveva trascorso le due settimane precedenti nella sua villa di Arcore, dove era tornato il 30 aprile, dopo un altro ricovero che era durato 24 giorni.

