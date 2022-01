Mezz'ora in più, Ezio Mauro e lo sfregio a Giorgia Meloni: "Come chiedere a un tacchino di...", l'insulto vista Colle

24 gennaio 2022 a

Ezio Mauro, Paolo Mieli ed Enrico Mentana sono stati ospiti di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai tre nella puntata di ieri 23 gennaio. I giornalisti hanno parlato delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica che cominciano oggi. L'editorialista de La Repubblica, che era in collegamento, ha quindi iniziato a insultare la leader di Fratelli d'Italia: "Giorgia Meloni che candida Mario Draghi pur essendo unica all'opposizione, per poter poi andare a elezioni anticipate, è come chiedere ai tacchini di votare per anticipare il giorno del Ringraziamento".

E ancora, attacca Ezio Mauro: "Il centrodestra deve avere l'ambizione di indicare qualcuno all'altezza della carica".

Enrico Mentana invece parla del rischio che sta correndo il presidente del Consiglio: "La cosa più bella di Draghi è stata essersi messo allo scoperto senza corazzarsi. È vero che per il Quirinale non ci si candida, però se non sei di nessun partito devi capire chi ti può candidare". E ancora: "Essendo Draghi patrimonio dell’umanità politica - spiega il direttore del TgLa7 - viene bruciato se lo candida uno che ne fa oggetto della bramosia della sua parte e quindi diventa inviso all’altra parte". Insomma, conclude Mentana, "il rischio è di non averlo più da nessuna parte".

