Controcorrente, Benny Green bancaria a luci rosse. Vittorio Sgarbi: "La mia collega, vita sessuale complessa". Fa il nome: clamoroso

​La bancaria hot e Vittorio Sgarbi. Il caso di Benedetta D'Anna, impiegata licenziata dal suo istituto di credito per la sua doppia vita "a luci rosse", con foto spinte e un film dal titolo inequivocabile, La bancaria di Siracusa, ha fatto il giro d'Italia e arriva fino allo studio di Controcorrente, su Rete4. Ospite di Veronica Gentili, il professor Sgarbi commenta a modo suo: "Quello che lei fa è al confine della sfera morale, del cattivo esempio, dello stimolo erotico ma rimane una fattispecie privata. Dal punto di vista professionale questa ragazza ha diminuito la sua efficienza, la sua capacità, la sua credibilità nella funzione bancaria? Se lo possono dimostrare, hanno un lucro cessante e un danno, se non è diminuito magari è addirittura aumentato. Non vedo incompatibilità salvo che sia indicata sul piano contrattuale". La D'Anna, in arte Benny Green, scuote il capo convinta confermando la versione di Sgarbi.

"Catherine Millet - aggiunge il parlamentare -, una mia collega storica dell'arte, ha scritto libri pornografici e vissuto una vita sessuale estremamente complessa e ha fatto convivere le due cose".

"Sono sempre stata discriminata - accusava nei giorni scorsi la D'Anna -. Io ho sempre posato come modella, e dal settembre 2020 mi sono iscritta a una piattaforma privata dove inserisco dei contenuti più espliciti. Poi dallo scorso anno sui miei social ho pubblicizzato alcune serate. Ma ho sempre svolto tutto fuori dal mio orario di lavoro". "Per me - concludeva - è stato un abuso da parte loro, sono una donna che intende sfidare i falsi moralismi. Ma nei giorni scorsi mi è arrivata la comunicazione del licenziamento dove si evidenzia l'inadeguatezza e la mancanza di rapporto fiduciario per il mio comportamento immorale".

