Omicron, Matteo Bassetti contro l'Oms: "Pandemia verso la fine? Hanno perso credibilità, forse...", la teoria-choc

24 gennaio 2022 a

a

a

E' vero che i contagi stanno calando e che probabilmente "siamo arrivati al picco" ma, avverte Matteo Bassetti in una intervista all'agenzia Adnkronos "questa settimana speriamo di scendere anche con i ricoveri, ma ci vuole un po' di tempo per dimettere una persona come ci vorrà tempo per vedere un calo dei decessi". Il direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentando poi quanto affermato dal direttore generale dell’Oms per l’Europa, commenta che è "plausibile" che con Omicron l’Europa "si stia avviando alla fine della pandemia".

Green pass, Elisabetta Gardini-choc a Controcorrente: ecco perché rischiamo la guerriglia | Video

"I numeri sono evidenti: tra le persone ieri ricoverate in terapia intensiva" per Covid "e quelle di 10 giorni fa c'è una stabilità. Siamo in una fase in cui non c'è stato un incremento degli accessi in rianimazione e questo oggi deve essere, insieme al dato delle aree mediche, l'indicatore più importante", dice.

Green pass, cambiano le regole. L'indiscrezione sulla durata: chi verrà "fregato" a bruciapelo

L'infettivologo genovese aggiunge che "la comunità scientifica è concorde nel dire che si sta andando verso fine della pandemia e per questo credo che vada cambiata la strategia, non possiamo usare le stesse norme e procedure di un anno fa".

Bassetti evidenzia però che "l'Oms parla con troppe voci e discordanti". "La settimana scorsa annunciava l'arrivo di varianti letali e oggi invece parla di fine della pandemia con Omicron. Credo che abbia perso una po' di credibilità e fiducia agli occhi dei cittadini. Questa pandemia gli ha fatto molto male".

"Ecco fino a quando non saremo liberi". Omicron, Antonella Viola da incubo: la profezia-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.