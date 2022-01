Quirinale, la bordata di Maria Giovanna Maglie: "L'illusione di Giorgia Meloni". Una trappola, cosa rischia FdI

24 gennaio 2022 a

Sulla questione Quirinale, "la situazione è quella di un Parlamento molto rancoroso giustamente dopo essere stato calpestato e mortificato per mesi e mesi da un governo di tecnici, almeno in parte tecnico, tuona Maria Giovanna Maglie ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 24 gennaio, primo giorno di votazioni per il presidente della Repubblica. "I partiti sono obiettivamente divisi su tutto. Ora trovare una quadra non è facile", prosegue la giornalista.

Che parla anche della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Il suo nome, osserva quindi Maria Giovanna Maglie, "non ha messo in difficoltà qualcuno ma ha messo più in difficoltà la sinistra che la destra". E se in Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni "c'è l'illusione di poter andare al voto". In questo scenario, prosegue la giornalista, il leader della Lega Matteo Salvini "ha avuto il merito di tentare di concertare qualche cosa facendo degli incontri a tutto campo, per il momento è andata male. Dubito che andrà meglio".

Il problema, conclude la Maglie, "vista la posizione preconcetta di Enrico Letta, è che alla fine bisognerà che nei partiti chi non è d'accordo prenda delle decisioni diverse dai propri vertici". Insomma, sarà il caos.,

