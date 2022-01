Green pass, Matteo Bassetti ribalta il governo: "Guardare avanti", ecco quando va abolito

24 gennaio 2022 a

a

a

Per metà febbraio il peggio della quarta ondata della pandemia sarà passato ma proprio il 15 febbraio, sottolinea Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 24 gennaio, arriverà l'obbligo per i cinquantenni, "Un po' tardivo", osserva Matteo Bassetti che è in collegamento, "quando ormai i buoi sono scappati dal recinto", Insomma, continua il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "avrei voluto affrontare la quarta ondata più tranquillo".

"Omicron va veloce, più delle nostre misure". Bassetti, uno tsunami su Speranza: a cosa sta condannando l'Italia

Eppure, continua il professore, "mi dicono che le prime dosi stanno crescendo molto, quindi questo divieto è servito a qualcosa. Il governo ha fatto bene", con il Green pass, "ha fatto in modo che se non ti vaccini fai sempre meno cose, ora però bisogna guardare avanti". Forse dalla prossima primavera "sarebbe bene cambiare le cose".

"Pandemia verso la fine? L'Oms ha perso credibilità: forse...". Bassetti, teoria-choc sul futuro del Covid

Anche perché i contagi stanno calando e probabilmente "siamo arrivati al picco" avverte Bassetti: "Questa settimana speriamo di scendere anche con i ricoveri, ma ci vuole un po' di tempo per dimettere una persona come ci vorrà tempo per vedere un calo dei decessi". Il professore, commentando poi quanto affermato dal direttore generale dell’Oms per l’Europa, commenta che è "plausibile" che con Omicron l’Europa "si stia avviando alla fine della pandemia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.