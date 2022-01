Maria Elena Boschi, tulipani bianchi nel giorno del voto: sussurri in Parlamento, chi ha perso la testa

24 gennaio 2022 a

E' iniziata alle 15 la prima tornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. E, anche se è quasi del tutto certo che non si arriverà oggi a un nome condiviso, sono già stati tanti i momenti emozionanti all'interno di Montecitorio. Tra questi l'arrivo di Umberto Bossi, il primo a votare. Il senatore, accompagnato in sedia a rotelle, è stato poi seguito da un deputato grillino, Leonardo Penna, secondo una lista di parlamentari che hanno chiesto di votare per primi per giustificati motivi.

Un momento emozionante anche quello vissuto da Maria Elena Boschi, chiamata a votare nel giorno del suo compleanno. La deputata e capogruppo di Italia viva alla Camera è nata il 24 gennaio 1981. In una delle foto scattate nelle ultime ore si vede un mazzo di tulipani bianchi destinati proprio a lei, probabilmente come regalo di compleanno. Non si sa però chi sia il mittente.

Qui la foto dei tulipani inviati alla deputata Boschi

Presente, tra i grandi elettori, anche Liliana Segre, con cui in molti hanno voluto condividere uno scatto per ricordare il momento. Tra questi c'è Valeria Fedeli, senatrice del Pd, che poco prima dell'inizio della votazione ha pubblicato una fotografia con la Segre e la senatrice a vita Elena Cattaneo, scrivendo: "Un grande onore, una grande responsabilità".

