Matteo Bassetti sgancia la bomba: il farmaco anti-Covid di cui nessuno parla. Un gioco sporco?

Le cure domiciliari contro il Covid? Pochi ne parlano, eppure esistono. Tra i sostenitori c'è sicuramente Matteo Bassetti che ancora una volta esorta i colleghi al loro utilizzo. Su Instagram il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, descrive "una situazione ospedaliera molto tranquilla come ormai negli ultimi giorni". Complice, appunto, l'uso di soluzioni che vanno ad aggiungersi al noto vaccino.

"In Liguria - spiega nel post - continuiamo a utilizzare molto gli anticorpi monoclonali (siamo la regione che ne ha utilizzato di più in rapporto alla popolazione) e anche le pillole anti Covid". Stando alle parole dell'infettivologo solo nell’ultima settimana la Liguria ha somministrato 154 trattamenti di molnupiravir, un farmaco disponibile in Italia dal 2022 e utilizzato per il trattamento dell'influenza e delle infezioni virali. La Liguria è così al primo posto, davanti al Lazio (148 trattamenti) e al Piemonte (144).

"Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione tra ospedale e territorio - conclude Bassetti per poi lasciarsi andare ai ringraziamenti -. Un grazie particolare va agli infettivologi e ai medici di medicina generale con cui collaboriamo proficuamente sul Covid da ormai quasi due anni. Queste sono le terapie domiciliari di cui vale la pena parlare: sicure, vagliate dalla scienza, approvate ed efficaci. Grazie ai vaccini e a questi farmaci stiamo vincendo contro il Covid". Si tratta di terapie che vanno impiegate nelle prime fasi del virus e implementate al vaccino.

