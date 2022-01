Nanni Moretti, raptus al cinema e urla selvagge: "Basta con la fig***, fate vedere un po' di ca***"

24 gennaio 2022 a

Alessandro Haber ha appena pubblicato un libro sulla sua carriera artistica. Intervistato dal Fatto quotidiano, l'attore ricorda un pomeriggio ricorda un pomeriggio al cinema con Nanni Moretti nel 1980. "Andammo insieme per vedere La cicala di Alberto Lattuada con Virna Lisi e Renato Salvatori, dopo il dissequestro per un nudo integrale tra Clio Goldsmith e Barbara De Rossi", ricorda Haber.

"Nanni voleva scoprire perché un film come quello incassasse così tanto: pure quel pomeriggio la sala era piena (sorride). Nonostante la censura il film mostrava in diverse scene qualche culo e un po' di tette; a metà della visione Nanni urlò: 'Basta con la fi***, abbiate il coraggio di mostrare anche un po' di ca***'. Piano piano la gente iniziò a ridere. Fu geniale", conclude Haber che ha lavorato con il regista di Habemus Papam in Sogni d'oro, il secondo film scritto, diretto e interpretato da Nanni Moretti.

