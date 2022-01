Maria Elena Boschi, la clamorosa telefonata di Berlusconi: "Creatura meravigliosa. Con te..."

24 gennaio 2022 a

a

a

Nell'operazione "scoiattolo" Silvio Berlusconi ha chiamato proprio tutti, anche Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva ha ricevuto la telefonata del leader di Forza Italia allo scopo di raccogliere qualche voto in più per il Quirinale. A operazione conclusa (le elezioni sono iniziate nella giornata di lunedì 24 gennaio e, prima ancora il Cavaliere si è sfilato dalla corsa), è Aldo Cazzullo a svelare sul Corriere.it la conversazione tra la bella renziana e l'ex premier. "A Silvio brillavano gli occhi - fa sapere Cazzullo -. Ha fatto un esercizio di seduzione da maestro, con voce da colombone innamorato". "Lei Maria Elena - sarebbero state le parole di Berlusconi - è una creatura meravigliosa, sono così emozionato a parlare con lei…".

Tulipani bianchi per la Boschi nel giorno del voto, sussurri in aula: chi ha perso la testa per lei | Guarda

Un dialogo breve, ma confermato da Vittorio Sgarbi, telefonista per nome del Cav. "L'ho chiamata e poi le ho passato Berlusconi - ha riferito il deputato del Misto a La Stampa -. È stata molto gentile, era felice e lusingata di parlare con lui, Berlusconi era più commosso lui di lei: ‘Sono felice di parlare con una donna che ho sempre ammirato’, ha detto Silvio".

Video su questo argomento "Berlusconi? Nessuno può dirci di prendere o lasciare": Quirinale, il "pizzino" di Maria Elena Boschi

La mediazione è stata però complicata: "Lei ha detto che non poteva che seguire Renzi. Anche gli altri di Italia Viva con cui abbiamo parlato, Nobili, Bonifazi, sono stati tutti felici di parlare con Berlusconi, ma serviva il via libera di Renzi. Toccava a Berlusconi chiamare Renzi, ma non credo l’abbia fatto. Quella con Italia Viva era una strada in salita, mentre quella con molti Cinquestelle si presentava in discesa". I numeri però non avrebbero tranquillizzato Berlusconi, che ha preferito fare un passo indietro evitando la candidatura alla presidenza della Repubblica.

"La Boschi e Renzi non si parlano più". Dago-bomba all'ombra del Quirinale: "Nelle stesse ore...", grosso caso politico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.