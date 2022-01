Stasera Italia, Paolo Del Debbio e la bomba su Giorgia Meloni: "Perché ha fatto il nome di Carlo Nordio", quel cupo sospetto

24 gennaio 2022 a

"Non ha fatto un nome a caso". Paolo Del Debbio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, commenta così il nome avanzato da Giorgia Meloni per la corsa al Quirinale. La leader di Fratelli d'Italia ha proposto nella prima giornata di votazione Carlo Nordio come prossimo presidente della Repubblica. A spiegare, a grandi linea, che profilo ha scelto la numero uno di FdI ci pensa proprio il conduttore di Rete 4. "Nordio è un ex magistrato, noto garantista", poi la precisazione: "Con garantista non vuol dire uno che è di parte, ma che rispetta la Costituzione".

La stessa Barbara Palombelli ricorda: "Sì, la nostra Costituzione infatti è garantista, anche se non è applicata", commenta lasciandosi andare a una risata. Ma non è finita qui, perché il timore di Del Debbio è che si tratti di una candidatura che difficilmente riuscirà a vincere: "Quello di Nordio è un nome di altissimo livello, ma la vedo dura. Non credo che il Movimento 5 Stelle e buona parte del giustizialismo che c'è a sinistra voti Carlo Nordio".

La stessa Meloni ha definito Nordio un candidato "su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni". "Molte personalità - ha annunciato nella mattinata di lunedì 24 gennaio - che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio". Parola ora ai parlamentari.

