Quirinale, Myrta Merlino svela la vergogna delle votazioni: "Brutta figura della politica, resta un dubbio..."

"Non una bella figura della politica". Myrta Merlino è tranchant sulla prima giornata di votazioni per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. La conduttrice de L'aria che tira, su La7, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter osserva: "672 schede bianche, parlamentari che votano per Amadeus, Signorini e Alberto Angela. Una prima giornata che si chiude con gli stessi dubbi degli scorsi giorni. Si naviga a vista con incontri programmati solo all'ultimo momento. Non un bella figura".

Proprio no. Infatti il post della Merlino viene molto commentato dal popolo social. "È vergognoso. Come se la prima giornata di voto fosse stata una sorpresa", si legge. E ancora: "Un paese di pagliacci. Come si fa di fronte a un popolo stremato da economia e pandemia giochicchiare con l’elezione del presidente della Repubblica. Per serietà andava eletto subito. Un teatrino indegno". "La cosa triste in questa repubblica che nessuno può dare lezioni di vita da destra a sinistra", scrive un altro. "Sapevano da 7 anni che sarebbero arrivate le elezioni eppure si lotta per il solito problema non rischiare di andare a casa per non perdere i vantaggi della casta. Buffoni".

C'è anche chi si chiede: "Ma se alla prossima lo facessero eleggere direttamente dai cittadini? Si eviterebbe questo teatrino". E chi osserva: "672 tanto quanto la maggioranza necessaria per eleggere il presidente della Repubblica nei primi tre scrutini". E la Merlino a questo punto risponde: "Vero, grande coincidenza...".

