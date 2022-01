Matteo Bassetti, il grafico con cui demolisce Speranza: "Basta chiacchiere, ecco i dati sul Covid di un Paese che sa darli"

25 gennaio 2022 a

a

a

"Basta chiacchiere da bar e da tv". Matteo Bassetti, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra i veri numeri su Covid e vaccini che non possono più lasciare spazio a dubbi e interpretazioni. Le vaccinazioni sono fondamentali per combattere la pandemia. "Ecco i dati del Covid di un Paese che sa dare sul Covid: la Svizzera. Il tasso di mortalità settimanale è dell'11.56 per centomila abitanti tra i non vaccinati, dello 0.89 tra i vaccinati con dosi senza booster e dello 0.07 per chi ha anche il booster", scrive.

Il farmaco anti-Covid di cui nessuno parla, Bassetti sgancia la bomba: un gioco sporco?

Insomma, conclude il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "Per i vaccinati la mortalità è inferiore a quella dell'influenza. I vaccini hanno depotenziato il Covid. Basta chiacchiere da bar e da tv".

Green pass, il calvario di un clochard: il dramma del senzatetto al tempo del certificato verde

E in questo momento in Italia i contagi stanno calando e probabilmente "siamo arrivati al picco", avverte Bassetti: "Questa settimana speriamo di scendere anche con i ricoveri, ma ci vuole un po' di tempo per dimettere una persona come ci vorrà tempo per vedere un calo dei decessi". Il professore, commentando poi quanto affermato dal direttore generale dell’Oms per l’Europa, commenta che è "plausibile" che con Omicron l’Europa "si stia avviando alla fine della pandemia".

77mila casi, 352 morti, ricoveri stabili. Bollettino, il dato sugli attualmente positivi: il più importante dei segnali?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.