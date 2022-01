Giorgia Meloni, ma quale Colle: "Esiste anche la salute mentale". Fucilata a Mario Draghi, gli italiani rovinati

25 gennaio 2022 a

Plauso di Giorgia Meloni a Ultimo. Il cantante, all'anagrafe Niccolò Moriconi, ha lanciato un grido d'allarme a governo ed esperti della pandemia che sembrano in questi anni aver dimenticato gli altri problemi. Oltre, e spesso volentieri a causa del Covid, i cittadini devono fare i conti con difficoltà di cui nessuno parla. Alcuni esempi?

"Esiste anche la salute mentale, esistono bambini che non socializzano da due anni. Esistono ragazzi che non escono più di casa. Esistono settori che rischiano il fallimento. Esistono realtà dove manca il lavoro. Esiste la vita che è fatta di tante cose ma ormai parlarne sembra quasi una follia", scrive il cantante trovando d'accordo la leader di Fratelli d'Italia.

Su Twitter infatti la Meloni condivide lo sfogo del 25enne, aggiungendo che "uno Stato giusto dovrebbe preoccuparsi seriamente anche dei danni economici e psicologici derivanti dalla pandemia: c’è un mondo lì fuori composto dai nostri giovani, dai nostri lavoratori, ai quali è stato tolto tutto. Bravo Ultimo". Il rimprovero all'esecutivo è chiaro: il virus non è l'unica preoccupazione a cui dover pensare. In periodi come questo in cui i contagi e i decessi grazie al vaccino calano, forse è bene mettere da parte il bollettino e pensare alle terribili conseguenze già troppo trascurate.

