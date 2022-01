Silvio Berlusconi, "esami finiti ma resta in ospedale": data delle dimissioni ignota, ore d'ansia al San Raffaele

Fabio Rubini 25 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi ha concluso le analisi cui si è sottoposto, ma resta ha passato anche la scorsa notte al San Raffaele e al momento non si conosce la data delle sue possibili dimissioni. «Berlusconi sta bene» ha raccontato ieri la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, «sta facendo accertamenti che erano già programmati per venerdì scorso. Ancora una volta il presidente ha anteposto gli interessi del Paese anche alla sua salute, perché voleva prendere prima la decisione sulla sua candidatura». Anche ieri è stato lungo l'elenco delle persone che hanno fatto visita al presidente di Forza Italia. In mattinata è passato il presidente di Mediaset e amico d'infanzia Fedele Confalonieri.

All'ora di pranzo è stata la volta della figlia primogenita Marina e attorno alle 15.30 è arrivata anche la quartogenita Eleonora. In ospedale si è visto anche l'ex senatore azzurro Marcello Dell'Utri. Mentre vicino al Cav resta la compagna, Marta Fascina, deputata di Forza Italia. Berlusconi era stato ricoverato lunedì mattina e il suo medico personale Alberto Zangrillo, per dissipare alcune fughe di notizie che volevano il Cav in ospedale da giovedì scorso, aveva spiegato in una nota che «Berlusconi è al San Raffaele da questa mattina (lunedì, ndr)» per «controlli periodici, programmati da tempo e inseriti in un protocollo standard».

Esami che sarebbero stati rimandati di qualche giorno, spiegava Zangrillo «Proprio per la contemporaneità tra la scadenza dei controlli e il delicato momento politico». Solo per questo motivo «Il presidente Berlusconi ha deciso di recarsi in ospedale solo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica». Il Cav era stato ricoverato al San Raffaele l'ultima volta - a causa di una gastroenterite - dall'11 al 15 maggio scorso. Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato il 30 aprile dopo un altro ricovero durato 24 giorni. Anche questa volta, dopo le dimissioni, Berlusconi dovrà osservare un periodi di riposo a Villa San Martino ad Arcore.

