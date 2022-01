Matteo Bassetti lancia il suoi tg, come non si era mai visto: nasce il canale 'contro Roberto Speranza'

25 gennaio 2022 a

Una sorta di tg-Bassetti sul Covid è stato pubblicato sulla pagina Instagram dell’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, che rientra a tutti gli effetti tra i “virologi star” di questa pandemia. Soprattutto nell’ultimo periodo Matteo Bassetti è ovunque a parlare del virus, invitato praticamente in tutte le trasmissioni, da Rai a Mediaset passando per La7.

Siamo quasi fuori da questa quarta ondata, sospinta in maniera determinante dalla variante Omicron? Da questa domanda è partito l’intervento social di Bassetti: “Stiamo uscendo con progressiva fatica, però i numeri degli ultimi giorni sono inequivocabili. I ricoveri in intensiva, che sono il parametro più attendibile per capire come va la malattia grave, sono stabili. Quindi almeno per gli effetti sugli ospedali questa quarta ondata sembra volgere al termine. I contagi invece sono influenzati dal numero dei tamponi, però nei prossimi giorni credo che vedremo una discesa, che dovrebbe essere l’ultima di questa fase pandemica. Poi dovrebbe iniziare quella endemica, ovvero di convivenza col virus”.

Non è mancata la critica alla burocrazia italiana: “Conoscendo quanto è lenta - ha affermato Bassetti - è bene che iniziamo a parlare anche noi di togliere le restrizioni, dato che ci vorranno mesi. Guardo con un po’ di invidia gli altri Paesi, ma non perché hanno tolto le restrizioni, ma per la dinamicità e la velocità con cui hanno preso le decisioni. Omicron corre più veloce delle restrizioni, l’unico strumento per limitare le sue conseguenze più gravi è la vaccinazione: tre dosi ti mettono in una botte di ferro e ti fanno stare tranquillo”. E insomma, la stocca a Roberto Speranza, da giorni nel mirino di Bassetti, puntualissima, è piovuta...

