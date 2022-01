Stasera Italia, Nicola Porro e lo scenario da brividi: "Non posso crederci", chi ci rifilano a Palazzo Chigi

25 gennaio 2022 a

La seconda votazione per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica è terminata come previsto, ovvero con la fumata nera determinata dalla maggioranza nettissima di schede bianche. Nicola Porro è intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per fare il punto della situazione, che per ora continua a essere di stallo totale, con centrodestra e centrosinistra per ora lontani da una sintesi.

“Da un lato stanno facendo delle trattative - ha dichiarato Porro - e dall’altro si contano le schede bianche, la democrazia è anche questa. Oggi non è stato fatto un grande passo in avanti, lo vedo come un balletto della corte di re Sole, con il centrodestra che propone tre nomi che tutti sanno che non saranno veramente candidati. Un dettaglio importante è che si pensava che il centrosinistra potesse presentare una rosa di nomi alternativa, invece ci ha ripensato. Diciamo che sono tutti divisi, oggi il centrodestra ha fatto finta di essere unito. È più facile che alla fine si faccia un accordo tra alcuni per eleggere il presidente piuttosto che si trovi un accordo tra tutti”.

“Non posso credere che l’Italia per non andare a votare si trovi con un altro tecnico a Palazzo Chigi - ha aggiunto Poro - i leader di partito darebbero spazio enorme a chi sta all’opposizione. Parlo soprattutto della Lega: se hai Draghi hai Maradona, senza di lui ma con un altro tecnico poi non puoi dire che sei stato nel governo dei migliori”.

