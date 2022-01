Cartabianca, la battuta spinta di Mauro Corona a Bianca Berlinguer: "Sono costretto a tenerlo..."

26 gennaio 2022 a

Problemi tecnici per Mauro Corona durante il collegamento con Cartabianca, il programma di punta del martedì sera su Rai 3. Lo scrittore e scalatore è intervenuto, come al solito, dal suo rifugio di Erto, in Friuli Venezia Giulia. Il suo microfono a clip, però, sembrava non funzionare. E infatti la sua voce non si sentiva. A quel punto si è reso necessario l'intervento del tecnico, pronto ad assistere Corona a casa.

Allo scalatore è stato consegnato un microfono a gelato, che gli ha permesso di comunicare con lo studio di Roma. Tuttavia Corona, come si è visto, non è sembrato in grado di tenere tra le mani quel tipo di microfono. Tant'è che, come spiega il Giornale, nei primi secondi di chiacchierata con la conduttrice, Bianca Berlinguer, lo teneva troppo lontano dalla bocca. Rendendo difficile l'ascolto.

La presentatrice, quindi, è intervenuta dandogli un suggerimento: "Lo tiene troppo basso". Corona, allora, ha colto la palla al balzo per rispondere a modo suo, in maniera ironica, con un'affermazione chiaramente a doppio senso: "Sono costretto a tenerlo basso ormai". Imbarazzata, la Berliguer ha preferito sorvolare e andare avanti, cambiando subito argomento. Non è la prima volta, comunque, che il filosofo si lascia andare a battute di questo tipo nei confronti della sua amica Bianca Berlinguer.

