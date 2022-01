Fuori dal Coro, Mario Giordano sulle reazioni avverse al vaccino: "Balle dall'Aifa e numeri fantasma"

26 gennaio 2022 a

a

a

A Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4, si parla delle reazioni avverse al vaccino. Nella puntata di martedì 26 gennaio lo sfogo arriva dal conduttore, Mario Giordano. "Si sono raccontate molte balle, si sono nascosti i numeri sugli effetti avversi dei vaccini". Per il giornalista "è scandaloso che l'Aifa non abbia ancora aggiornato i dati, che sono fermi a settembre". Ma non è tutto, perché poi Giordano lancia un servizio definendolo "materia interessante".

"Quello che ci devono dire". La bomba della Gismondo sulle reazioni al vaccino: "Anche fosse una sola persona..."

È la storia di Michela che a 25 anni le è stata diagnosticata una pericardite post vaccino dopo la prima dose contro il Covid: "Ho avuto paura di morire, quella ragazza che ha fatto il vaccino io non l'ho più incontrata, sia fisicamente che psicologicamente". Ciò che più indigna la giovane è "la totale assenza da parte delle istituzioni". Una denuncia che vede Giordano dalla parte di Michela.

"Tutti i giorni, da un anno". Reazioni al vaccino, il dramma di Alessia

La ragazza infatti non è l'unica a raccontare simili episodi. Nella scorsa puntata, sempre in studio da Giordano, era stata Alessia a testimoniare. Subito dopo la prima dose l'insegnante di Messina ha avuto una trombosi e ha cominciato a soffrire di polinevrite, un'infiammazione estesa ai nervi. Ha speso più di 5mila euro tra esami e visite mediche. Ora si è rivolta al comitato "Ascoltami" per chiedere un risarcimento.

"Siamo carichi?" Mario Giordano fa impazzire Mediaset, delirio e urla selvagge: choc su Rete 4 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.