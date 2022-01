DiMartedì, Pierpaolo Sileri brutale sul green pass: "Vi renderemo la vita difficile, siete pericolosi". Rissa in studio

26 gennaio 2022 a

Una dura condanna contro i no vax: Pierpaolo Sileri, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, non ha usato mezzi termini per parlare di chi sceglie di non vaccinarsi. "Vi renderemo la vita difficile perché chi non rispetta le regole è pericoloso", ha detto, lasciando tutti a bocca aperta in studio. "Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono - ha continuato riferendosi a un ospite del talk -. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, quindi per venire in tv e farsi vedere la regola viene rispettata".

.Sempre rivolgendosi all'interlocutore contrario al vaccino, poi, il sottosegretario alla Salute ha perso la pazienza: "Ma state a casa! Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso". Parlando di Sara Cunial, la deputata no-green pass respinta al seggio drive-in per l'elezione del presidente della Repubblica, Sileri ha dichiarato: "Fa quasi tenerezza, le regole rispettate dalla stragrande maggioranza degli italiani sono fondamentali per una democrazia. Gli italiani rispettano le regole anche per andare al bar. Le regole sono fondamentali per una democrazia, se non segui le regole sei fuori dal sistema".

"Questa è una Repubblica fondata sul Green pass ormai, che ti impedisce anche di lavorare", è intervenuta la giornalista Manuela Iati. Cui Sileri ha subito replicato: "Il Green pass è stato introdotto il primo luglio, poi il 6 agosto è stato rafforzato e questo ha portato a un incremento delle vaccinazioni. Questo ci ha protetti dalla quarta ondata".

