Omicron, Matteo Bassetti durissimo: "Così la variante non si ferma", il (ridicolo) errore di Speranza

Con la variante Omicron tanto vale togliere l'obbligo di mascherina all'aperto. Ne è convinto Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova non ha potuto fare a meno di notare una correlazione sospetta: "Gli inglesi tolgono le mascherine all'aperto, lo fanno i francesi dal primo febbraio, non l'hanno mai messa gli spagnoli, quindi forse le mascherine all'aperto non servono come qualcuno pensava, dopo che in Italia abbiamo messo l'obbligo delle mascherine all'aperto mi pare che i contagi si siano solo moltiplicati", ha detto senza mezzi termini in un video diffuso su Facebook.

La certezza che i dispositivi di protezione individuale abbiano fermato il contagio, Bassetti non ce l'ha. Anzi, secondo l'esperto la nuova mutazione del Covid "corre ben più veloce delle restrizioni". In virtù di questo "l'unico strumento che abbiamo per limitare le varianti Omicron e Delta nelle loro conseguenze più gravi è la vaccinazione, tre dosi di vaccino praticamente ci mettono in una botte di ferro". Destinatario ancora una volta dello sfogo, Roberto Speranza. Pur senza mai citare il ministro della Salute, l'infettivologo ha ribadito che dobbiamo smettere di dire ai cittadini "di mettersi la mascherina, perché una variante così contagiosa le mascherine non la fermano".

Anche la situazione permette di allentare le restrizioni. Nonostante i contagi siano elevati, "i numeri dell'ultima settimana sono inequivocabili". Citando i ricoveri in terapia intensiva, "che sono il parametro unico e attendibile per vedere la gravità della malattia", Bassetti parla di un quadro "stabile da una decina di giorni". Ci troviamo infatti in una fase di plateau con un rapporto tra tamponi e positivi fisso al 15 per cento. "Nei prossimi giorni vedremo la discesa - ha concluso ottimista l'esperto -. Dovrebbe essere l'unica grande discesa che ci porta verso la fine della fase pandemica a un'altra di convivenza con il virus".

