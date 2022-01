Fiorello, "rissa alla riunione di condominio": per lo showman è finita malissimo, clamoroso a Venezia

26 gennaio 2022 a

Come tutti i comuni mortali, anche Fiorello non è esente dai problemi e soprattutto dai litigi che avvengono nei condomini di tutta Italia. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, si sarebbe scatenato il caos alla riunione del condominio a Venezia dello showman catanese. A dare il via agli scontri accesi è stato il progetto di un ascensore voluto da alcuni proprietari di case, tra cui lo stesso Fiorello.

Le modiche riguardano il cortile neogotico di Palazzo Bernardo, edificio quattrocentesco sul Canal Grande: così facendo, però, si rovinerebbe la faccia storica, almeno questo è quanto sostengono alcuni condomini. Pare che i toni della discussione si siano accesi, ma alla fine chi si opponeva ai lavori ha perso. L’assemblea si è svolta la scorsa settimana, con all’ordine del giorno la costruzione dell’ascensore che dovrebbe collegare il piano terra al secondo: un modo per aiutare due residenti con problemi di mobilità.

Tra i più strenui oppositori Gaby Wagner, ex modella, e il marito Jean Marie de Gueldre, avvocato: “Come è possibile pensare di realizzare un ascensore nel cortile di un palazzo storico, avremo le due corsie tra le finestre della camera da letto. Al di là del fatto che è inopportuno intervenire in un contesto tutelato e da tutelare, avremmo non poco disturbo con il sali e scendi dello stesso mezzo”. Fatto sta che il via libera per i lavori è arrivato.

