Matteo Bassetti, "qui si rasenta la follia": cannonate a Draghi e Speranza. La denuncia: italiani prigionieri

26 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti interviene sul dibattito Covid e scuola. "La gestione del Covid a scuola nel nostro paese rasenta la follia. Assistiamo a regole sanitarie incomprensibili, anche per chi le ha scritte, che non servono a prevenire i contagi, ma solo a danneggiare gli studenti e le loro famiglie. Bisogna tornare ad ascoltare i pediatri e i medici: chi è malato sta a casa per almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi, basta tamponi agli asintomatici (fatti più per mitigare ansie genitoriali ingiustificate", scrive il professore.

Bassetti sottolinea che “le quarantene forzate e la dad non sono in grado di fermare questo virus che non infetta solamente durante le ore di scuola. La giornata di uno studente e delle sue attività e contatti, per fortuna, non finisce al suono della campanella. Così, per l’ennesima volta, chi paga il prezzo più alto per la pandemia sono gli scolari e i loro genitori. Urgono cambiamenti, ascoltando di più i medici e meno i burocrati da ministero”.

"Strumento di odio sociale". Green Pass, Bassetti a valanga: sfogo clamoroso, gode Giorgia Meloni

Infine "se la situazione epidemiologica continuerà ad essere questa, abbiamo avuto un inverno senza i contorni di una vera emergenza, almeno a livello ospedaliero, ed è arrivato il momento che si esca da questa fase. Abbiamo avuto 26 mesi continui in stato di emergenza, credo che si debba tornare alla normalità. Oggi il virus è endemico e dobbiamo imparare sempre di più a conviverci, questo significa anche non continuare a vivere nello stato di emergenza", ha concluso il direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.