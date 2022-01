Maratona Mentana, "first reaction...": Matteo Renzi e l'inglese, come lo 'tortura' il direttore del TgLa7

26 gennaio 2022 a

Matteo Renzi ha dato spettacolo nel collegamento in diretta con lo speciale del Tg di La7 condotto come sempre da Enrico Mentana. Innanzitutto il senatore toscano si è lanciato in un siparietto con Paolo Celata, non avendo capito in un primo momento di essere già in diretta. “Come sta andando l’ansia da prestazione?”, ha domandato il leader di Italia Viva all’inviato di La7.

Quest’ultimo ha risposto con una provocazione bella e buona nei confronti di quello che è un tifoso sfegatato della Viola: “Ma questa Fiorentina che ormai è diventata il serbatoio della Juventus?”. “Siete in diretta davvero? Celata, su Vlahovic non si scherza - ha replicato Renzi - fatti la maratona e non ci stressare, oggi è un giorno di lutto. Ma basta, è mai possibile che la Fiorentina li venda tutti alla Juventus? Almeno li dia a qualcun altro… desse Celata alla Juve almeno così vanno in Serie B. Veramente incredibile”.

“Parliamo di cose serie”, è intervenuto Celata, beccandosi la risposta immediata di Renzi: “Cose se Vlahovic non fosse serissimo”. Poi si è inserito anche Mentana a completare il siparietto, con l’ex premier che ha dichiarato a proposito di Celata: “Questo ragazzo ha l’ansia da prestazione e lei lo stalkerizza”. “Non si avventuri con l’inglese”, lo ha ammonito ironicamente il direttore del Tg di La7. Ma Renzi ci ha scherzato su replicando il celebre “First reaction choc! Because…”.

