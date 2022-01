Fiorello e la rissa di condominio a Venezia, chi è la donna (vip) che ha scatenato il caos

27 gennaio 2022 a

In tutte le assemblee di condominio si finisce per litigare ma in questo caso i protagonisti della storia sono Fiorello e una bellissima ex modella. La questione nasce a Ca' Bernardo, palazzo quattrocentesco con affaccio sul Canal Grande a Venezia: la signora del secondo piano ha proposto di mettere un ascensore perché lei si muove in carrozzina e all'ultima riunione di condominio la scorsa settimana, riporta il Corriere della Sera, è stato presentato il progetto (dell'architetto Stefano Zorzi) che ha subito spaccato i presenti.

"È impensabile realizzare un manufatto del genere in un cortile come il nostro, da tutelare per il suo pregio artistico e culturale non da deturpare con un intervento del genere", ha sbottato Gaby Wagner, ex modella, designer e fotografa che con il marito, l'avvocato Jean Marie de Gueldre, occupa un'ala del palazzo. Dove ha un appartamento anche Fiorello, al terzo e ultimo piano. Racconta una vicina: "Lo sta restaurando per creare due appartamenti, uno sarà venduto",

"Si può rendere accessibile la casa in un modo più rispettoso", osserva la Wagner che però è in minoranza. Tutt, infatti, hanno votato sì all'intervento, Fiorello compreso. "Il progetto prevede che si inseriscano le corsie del manufatto tra le finestre della mia camera da letto, i disagi saranno notevoli".

L'impatto dovrebbe essere minimo alla fine ma l'ultima parola sarà della Soprintendenza il cui parere, come in tutti i centri storici, è vincolante.

