Una poesia lunga un romanzo: simboli e iconografie di una storia contemporanea

Maria N. Soldati 31 gennaio 2022 a

Come passeri sui cavi è una lettura intensa e sincera che porta la firma di Stefania Pieralice e Daniele Radini Tedeschi (Start edizioni, pp.228, € 14). Il narrato si rivela connotato da una straordinaria complessità per le spiazzanti descrizioni del mondo e di ogni interiorità unitamente alle diverse opzioni fonemiche che vanno dall’apocope all’elisione. Il risultato è un racconto sui generis entro un panorama narrativo contemporaneo.

Oltre alla contaminazione dei diversi registri linguistici - si pensi al capitolo “Bro”, in cui si assiste ad un contrappunto lirico tra il ragazzo romano e quello napoletano - in tutto il tessuto narrativo si sovrappongono identità e culture differenti. Dal superuomo Guido Utimbergher – vero motore dell’intera storia – alla protagonista Sofia Fontana, figlia della tradizione dei vinti di veristica memoria; dall’indifferenza esistenzialista di Debra all’insignificanza di Mauro, consanguineo per certi versi a Ulrich di Robert Musil; dalla cruda nostalgia socialista di Kinga, che vivifica la memoria di Berlino est, alla figura del Che tanto apprezzata dal giovane Fabio.

In tale cornice si innestano echi, assonanze, rimandi a vicende e personaggi reali, che oltre a rivelare la cultura autoriale, potrebbero segnare quasi percorsi a parte: Fontana è il cognome della famiglia al centro dell’intera vicenda, forse richiamo ai tagli dell’omonimo artista argentino qui simboleggiati da un nucleo domestico disgregato da cui derivano le lacerazioni di alcuni personaggi, prima tra tutti Sofia. Guido Utimbergher invece è a metà tra quell’uomo eccentrico e fascinoso dell’attore Osvaldo Valenti - il cui cognome si ritrova in un'altra figura del racconto, Hermes Valenti – e quell’Utimpergher repubblichino a Salò.

E poi le situazioni poetabili, fornite da una Napoli invernale e trasfigurata, immersa nella nebbia e nella neve come una San Pietroburgo dostoevskiana, espresse in capitoli toccanti quali Bro, Apparizione, Black Out, o da delicate scene d’interno dal sapore quasi fiammingo, come Castelli di sabbia.

In questa cattedrale di iconografie implicite ed esplicite è il sistema di controfigure che, simili a matrioske, rappresentano le potenzialità di ognuno dei personaggi, basti pensare a Guido e ai suoi modelli di riferimento quali Nietzsche, D’Annunzio, Lord Henry di Wilde soprattutto nei dialoghi, seppur alla fine si identifichi con lo stuntman dell’arreso Hermes Valenti. Attraverso ecfrasi, metafore, sogni rivelatori, i due autori hanno imbastito una poesia lunga un romanzo espressa mediante una vicenda emblematica dei difficili tempi attuali.

