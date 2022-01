Omicron 2, Matteo Bassetti-choc: "Prende il sopravvento". Contagi, cosa ci aspetta: scenario da incubo

27 gennaio 2022 a

La brutta notizia, per ora, è che Omicron 2 è più contagiosa della Omicron. Quella buona è che come la mutazione che la precede difficilmente fa sviluppare una malattia grave. Matteo Bassetti, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, scrive che "in Danimarca, la variante Omicron 2 ha preso il sopravvento diventando predominante". Infatti, "calcoli preliminari", aggiunge, "indicano che Omicron 2 è una volta e mezza più contagiosa di Omicron".

Naturalmente, precisa il direttore della Clinica Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, "seguiamo da vicino lo sviluppo e se è più contagiosa, potrebbe significare che l'ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio rispetto alle proiezioni precedenti". Quindi la curva dei contagi inizierà a scendere molto più avanti.

Quello che però sembra certo - e questa appunto è la buona notizia - è che non aumentano i ricoveri per fight gravi. Quindi Omicron 2 morde meno, soprattutto nei vaccinati come del resto Omicron", sottolinea il professore.

E finalmente, aggiunge Bassetti, "è iniziata la discesa nelle ospedalizzazioni per Covid: ieri meno ricoveri sia in medicina che in terapia intensiva, già stabili da più di dieci giorni. Con i criteri italiani per stabilire i decessi Covid difficilmente vedremo una riduzione nelle prossime settimane.

