Silvio Berlusconi ricoverato, drammatica testimonianza del fratello Paolo: "Giorni molto brutti"

Silvio Berlusconi sta seguendo la partita del Quirinale dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato da alcuni giorni. In un primo momento Alberto Zangrillo aveva parlato di semplici controlli di routine, poi però è emerso che il Cav avrebbe contratto un’infezione piuttosto fastidiosa. Non a caso ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l’elezione del presidente della Repubblica anche per motivi di salute, dopo aver parlato con i suoi familiari.

In ospedale il leader di Forza Italia riceve le visite delle persone a lui più vicine, tra cui la figlia Marina e il fratello Paolo. Proprio quest’ultimo, uscendo dal San Raffaele, ha arrivato che il Cav “sta meglio, sta recuperando. Ha passato giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa. Purtroppo non sono potuto venire prima perché ho avuto il Covid, oggi ho il tampone negativo ed eccomi qua”. A quanto pare i due fratelli hanno parlato del Monza, di cui Paolo Berlusconi è presidente: “Abbiamo parlato di quello, il che vuol dire che sta meglio dopo la batosta”.

Non ha invece voluto fare commenti sul Quirinale: “La salute è molto più importante, poi la politica sappiamo che è un teatrino, speriamo di essere governati bene”. A proposito di Colle, il Cav ha ricevuto una cortese telefonata dal premier Mario Draghi, che ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione. I due non avrebbero affrontato alcun tema politico.

