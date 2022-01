Quirinale, Massimo Cacciari: "Se lo dice Enrico Letta...". Caos totale, la profezia su Casini

27 gennaio 2022 a

Massimo Cacciari è intervenuto nuovamente sul Quirinale, dopo che anche la quarta votazione si è conclusa con un nulla di fatto. “L’inghippo sta nel fatto che la questione del presidente della Repubblica per la prima volta è strettamente collegata al governo”, è l’analisi che l’ex sindaco di Venezia ha condiviso con gli ascoltatori di Radio Cusano Campus.

“E quindi se non si mettono d’accordo sul capo dello Stato - ha aggiunto - di fatto va in crisi questo governo. È un colossale pasticcio perché devono fare un presidente che non scontenti Mario Draghi, perché altrimenti verrebbe delegittimato e indebolito”. Cacciari continua a sostenere che la situazione più logica sarebbe conservare lo status quo, quindi rieleggendo Sergio Mattarella: “Piaccia o non piaccia, questa è la via più semplice. Oggi questa prospettiva, anche se non è del tutto accantonabile, sembra remota”.

Secondo il filosofo ci sono però segnali che farebbero pensare a quotazioni in risalita di Pier Ferdinando Casini: “Se Enrico Letta dice che ha una sorta di intesa con Salvini, vuol dire che stanno convergendo su Casini, è molto semplice. La Casellati non potrebbe mai essere eletta a meno che il Pd non impazzisca. Quindi l’unico personaggio che potrebbe andare bene alla destra e a questo residuo di centrosinistra sgangheratissima è Casini”.

