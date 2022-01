Maria Giovanna Maglie, "chi mi sembra Enrico Mentana": la fucilata davanti alla Maratona

27 gennaio 2022 a

Maratona Mentana. Un appuntamento imperdibile che piove, su La7, ogni volta in corrispondenza di fatti degni di nota. E cos'è più degno di nota dell'elezione del presidente della Repubblica? E così oggi, giovedì 27 gennaio, ci siamo ritrovati con la quinta puntata della no-stop condotta da Enrico Mentana. Ce ne sarà per certo una quinta. Forse anche una sesta: la quadra, sul Quirinale, ancora non si trova.

E tra i milioni di italiani che seguono la Maratona Mentana, c'è anche Maria Giovanna Maglie, una che spesso e volentieri ha idee ben diverse da quelle del direttore. Ma tant'è, su Twitter piove l'elogio della Maglie a Mitraglietta: "Io seguo sempre la Maratona Mentana quando non sono a mia volta in tv - premette la giornalista -. Comunque la si pensi è un servizio che altri non hanno mai pensato di fare. Quest'anno più che mai sembra un saggio maestro che deve bacchettare alunni con deficit d'attenzione", conclude velenosa.

Il riferimento della Maglie, con discreta approssimazione, è tutto contro i Parlamentari, gli "alunni con deficit d'attenzione". Già, perché il fatto che dopo lunghi giorni e soprattutto dopo lunghi mesi d'attesa si sia ancora in alto mare, alla politica, non fa fare una grande figura. Veti, minacce, caos, intrighi sottobanco. Un'immagine sempre più logora. E Mentana che sul punto bacchetta, eccome se bacchetta...

