Matteo Bassetti, "guardate questa tabella sul Covid...". Lo sfogo: liberare gli italiani, Speranza nel mirino

Omicron 2 è più contagiosa di Omicron 1? Pare proprio di sì: lo confermano i dati che arrivano dalla Danimarca, dove questa mutazione sembra aver preso il sopravvento. Ne ha parlato Matteo Bassetti, primario della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, sulla sua pagina Instagram. L'esperto ha sottolineato che la variante è sì più contagiosa, ma anche meno pericolosa. Il che significa che non porta a un incremento di ricoveri e decessi.

"In Danimarca in una settimana i casi di Omicron 2 sono raddoppiati, ma si sono dimezzati i ricoveri - ha spiegato Bassetti ai suoi seguaci sui social -. Lo stesso segnale che grazie a Omicron da alcuni giorni arriva anche dall’Italia". La buona notizia, quindi, riguarderebbe anche noi. E il vaccino? Sembra sia lo strumento principale per indebolire e debellare definitivamente entrambe le varianti. A provarlo, come sempre, sono alcuni dati in arrivo dal Regno Unito.

"La Gran Bretagna ha pubblicato i dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti di Omicron 1 e 2. Come avevo già detto per primo, le tre dosi di vaccino funzionano su entrambe le varianti, addirittura meglio su Omicron 2. Acceleriamo anche noi il ritorno alla normalità", ha chiosato l'infettivologo, augurandosi il progressivo allentamento delle restrizioni anti-Covid ancora in vigore. E chissà se Roberto Speranza questa volta lo vorrà ascoltare...

