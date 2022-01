Maria Elena Boschi, scollatura profondissima e... gonna trasparente. Al voto così, si ferma l'aula: da impazzire

27 gennaio 2022 a

a

a

Altro giro, altro giorno di voto per il Quirinale. E, ovviamente, altra fumata nera: per la quarta volta niente di fatto, nemmeno col quorum fissato al 50% dei voti.

E in aula c'era anche Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva, fedelissima di Matteo Renzi, che negli ultimi giorni, in Parlamento, è stata sorpresa a parlare fitto-fitto con Giancarlo Giorgetti. E chissà cosa si sono detti, quei due, sulla corsa al Colle, perché di quello avranno parlato.

Ma tant'è. Oggi, giovedì 27 gennaio, la Boschi si è presentata in aula così come la potete vedere: giacca e mascherina nera, stivali neri, elegantissima come sempre e con vistosa scollatura. E ad impreziosire il look, una vistosa gonna beige con fantasie nere. Una gonna che appare in tutto e per tutto trasparente, almeno nel suo strato più esterno. Bellissima, elegantissima e super-sexy...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.