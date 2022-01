Matteo Bassetti a Dritto e Rovescio, "così si provocano germi inesistenti": allarme rosso, la cura anti-Covid che ti rovina

28 gennaio 2022 a

Oltre che di Quirinale a Dritto e Rovescio si parla anche di Covid. Ospite in collegamento Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova spiega nella puntata andata in onda su Rete 4 giovedì 27 gennaio gli errori da non fare. "Dare l'antibiotico nei soggetti asintomatici non ha senso, se non quello di provocare germi inesistenti". E ancora, un altro monito nello studio di Paolo Del Debbio è quello che "nessuno deve fare tachipirina e vigile attesa, bisogna visitare i malati".

Secondo l'esperto, infatti, ogni malato è diverso: "Per l'asintomatico il medico non deve fare niente, poco invece per quello che ha qualche sintomo e per il gravemente sintomatico farà il cortisone o andrà in ospedale". Infine l'appello di Bassetti ai colleghi: "Facciamo il nostro lavoro, non diamo protocolli per telefono o via internet, quello è sbagliato". Poi ancora una volta Bassetti si dice a favore delle cure domiciliari, mettendo però le mani avanti: "Oggi le uniche cure domiciliari che hanno senso di esistere sono: monoclonali e i nuovi farmaci antivirali".

Lo stesso Bassetti qualche giorno fa aveva ammesso su Instagram di utilizzare nel suo ospedale le cure domiciliari. Cure che hanno riportato, insieme all'uso del vaccino, la situazione alla normalità. "In Liguria - aveva snocciolato i numeri - continuiamo a utilizzare molto gli anticorpi monoclonali (siamo la regione che ne ha utilizzato di più in rapporto alla popolazione) e anche le pillole anti Covid. Nell’ultima settimana la Regione ha somministrato ben 154 trattamenti di molnupiravir", un farmaco utilizzato per il trattamento dell'influenza e delle infezioni virali.

