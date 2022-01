Silvio Berlusconi ricoverato: "Strana infezione alla gamba, una batosta...", le ultime dolorose indiscrezioni

28 gennaio 2022 a

"Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio, dopo la batosta". Così Paolo Berlusconi racconta l'incontro col fratello Silvio ricoverato al San Raffaele di Milano. Il Cav è ricoverato da domenica. Repubblica lo descrive come, "arrabbiato, deluso e anche un po' depresso per la batosta subita nella partita per il Quirinale, la partita giocata maldestramente, il ritiro obbligato. Però, man mano che passano i giorni, affiora anche una qualche soddisfazione, e lo sguardo comincia ad essere distaccato". In ospedale vive dentro nove stanze, tre bagni, una sala riunioni con sedie di pelle rossa.

Dopo 4 giorni gli è stata scoperta una strana infezione a una gamba. A 85 anni con la batosta del Long Covid, adesso ha anche difficoltà a camminare. I figli hanno chiesto all'ospedale: poche visite,"S e molto selezionate. Berlusconi ha preparato la lista: la famiglia. la fidanzata Marta Fascina, le figlie Marina, Barbara, Eleonora, e Luigi, Pier Silvio, il fratello Paolo, Fedele Confalonieri e l'avvocato Ghedini. Poi la senatrice Licia Ronzulli, Antonio Tajani e Marcello Dell'Utri.

Il fratello Paolo, a proposito del Quirinale, ha detto: "La salute è molto più importante. Poi la politica sappiamo che è un teatrino, speriamo di essere governati bene". Repubblica spiega che "qualcuno lo racconta come un leone ferito, e meno male che non ha detto vecchio leone ferito perché sul punto vecchiaia che avanza, Berlusconi potrebbe arrabbiarsi più di quello che già è", conclude Repubblica.

