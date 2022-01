Mara Venier, "si sentivano le sue urla da fuori": raptus nel locale in centro a Roma, imbarazzo in Rai

28 gennaio 2022 a

E' una delle conduttrici più amate della televisione italiana e protagonista indiscussa della domenica pomeriggio: Mara Venier, nota anche come zia Mara, è molto apprezzata dal pubblico a casa. E gli ascolti del suo programma di punta, Domenica In su Rai 1, sono lì a dimostrarlo. Dietro alla sua trasmissione, comunque, c'è sicuramente un lungo lavoro di preparazione con tutta la squadra che contribuisce a metter su contenuti e ospitate.

Gianfranco Ferroni sul Tempo ha fatto sapere che Mara Venier e il suo team, come accade anche a molti altri professionisti della tv, fanno delle riunioni per mettere a punto il loro lavoro. La notizia, però, riguarderebbe il posto in cui questi incontri avvengono: "Non troppo lontano dalla Rai, ma nemmeno troppo vicino. Per le sue riunioni, Mara Venier ha scelto un locale che non fa parte di quelli più famosi tra i protagonisti del servizio pubblico radiotelevisivo, ma sempre in zona Mazzini".

E non è tutto. Stando a quanto riporta Ferroni, infatti, la presenza della conduttrice non passerebbe inosservata. Anzi. A tal proposito il giornalista ha scritto: "In via Cantore ecco un locale che ospita i summit di 'zia Mara': ma se ne accorgono in tanti della sua presenza, perché le sfuriate che fa si sentono addirittura all’esterno".

