Patrizia Prestipino, banditi in casa della dem: furto e dramma. "Quello che fa più male? I cani e il gatto..."

"Qui c'era un anello. Mancano tutti gli orologi del mio compagno. In questa scatola c'era un altro anello e poi mi hanno addormentato i cani e il gatto e questa è la cosa che mi fa più male". Questa la reazione della deputata dem Patrizia Prestipino a cui nel tardo pomeriggio di giovedì 27 gennaio hanno svaligiato la casa a Roma, nel quartiere Mostacciano. "Hanno preso molti oggetti di famiglia, questo mi fa molto male. Il comandante mi ha detto che è stato un furto mirato ai miei danni perché questa non è una zona dove avvengono rapine, Intorno alle 18,40 sono tornata in casa e appena ho aperto la porta è stato uno choc", ha rivelato al Messaggero.

Due labrador e un gatto storditi da qualche droga: "Mi sono subito sincerata che stessero bene. Se gli avessero fatto del male sarei impazzita. Nei cassetti c'erano tantissimi ricordi di famiglia. Oggi purtroppo con i social tutti sanno dove sei e quando ci sei", spiega la depuata dem. "La casa era nuovissima ora è una confusione tremenda. Hanno ribaltato tutto", prosegue nel suo racconto.

Ancora nessuna stima del danno, "ma di sicuro hanno portato via molte cose. Per fortuna che i miei animali stanno bene altrimenti non so come avrei potuto reagire", ribadisce la Presptipino che ricorda come il furto sia avvenuto nel giorno della Memoria, quando la deputata è stata tutto il giorno fuori casa per celebrare molte delle manifestazioni dedicate all'evento.

