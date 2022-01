Enrico Mentana, veleno alla Maratona: "Rompe il tradizionale riserbo durato 20 minuti", il forzista "infilzato"

28 gennaio 2022 a

Enrico Mentana intrattiene ormai da giorni i telespettatori di La7 con la sua maratona, uno speciale realizzato in occasione dell'elezione del presidente della Repubblica. Il programma, dedicato soprattutto agli appassionati della politica, generalmente va in onda per diverse ore al giorno: da quando si vota fino a quando avviene lo spoglio. In studio gli ospiti si alternano in base alle disponibilità, vista la durata della trasmissione.

Tra un aggiornamento e l'altro, però, non mancano siparietti e momenti di leggerezza, che spesso vedono come protagonista proprio Mentana. In diverse occasioni, infatti, è lui a ironizzare e scherzare, a volte con il suo inviato Paolo Celata, altre volte con il giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate, spesso suo ospite in studio. Qualche ironia, però, il direttore del TgLa7 la fa pure sulla regia del programma. E' quello che è successo oggi, nella puntata dedicata alla quinta votazione.

Ironizzando sui problemi nei collegamenti durante la maratona, infatti, Mentana - come riporta Dagospia - avrebbe detto: "Ci sono sacrifici umani in corso dietro le quinte...". Poi è stato tranchant su Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, forse per il fatto che non abbia concesso dichiarazioni: "Esce dal tradizionale riserbo che dura già da una ventina di minuti".

