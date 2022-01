Vittorio Sgarbi, fucilata contro Enrico Mentana: "Quindici ore di diretta per questa roba?", storie tesissime

28 gennaio 2022 a

Vittorio Sgarbi contro Enrico Mentana. Il critico d'arte, in un lungo video su Youtube, ha criticato apertamente la maratona condotta dal direttore di TgLa7 in questi giorni, in occasione dell'elezione del presidente della Repubblica. "Il giornalista delle maratone di 15 ore in cui non dice niente": così l'ha definito Sgarbi. Che poi ha fatto riferimento alla trasmissione di Myrta Merlino, L'Aria che tira, rimpiazzata proprio dllo speciale di Mentana.

"L'Aria che tira va in onda alle 11 del mattino da anni. Improvvisamente è arrivato un vento di tempesta. Accendo la tv e vedo lo spazio dedicato a quel programma militarmente occupato, come Israele che ha occupato la terra dei palestinesi", ha continuato Sgarbi. Che poi ha accusato il giornalista di aver fatto una cosa "sgradevole": "Non solo ha occupato i territori di Myrta, ma l'ha pure ospitata nello spazio che era il suo. Doveva essere lei a invitare lui. Mentana invece nelle sue 15 ore dedica un quarto d'ora alla proprietaria del territorio".

Il critico d'arte, insomma, ha detto di non aver apprezzato il comportamento di Mentana, anche per alcune sue dichiarazioni: "Non ha mancato di fare battute contro di me". Un giudizio sulla maratona, anche se molto diverso, è arrivato ieri anche da Maria Giovanna Maglie, che su Twitter ha scritto: "Comunque la si pensi è un servizio che altri non hanno mai pensato di fare. Quest'anno più che mai sembra un saggio maestro che deve bacchettare alunni con deficit d'attenzione".

