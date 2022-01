Enrico Mentana, scoop sulla Casellati alla Maratona: "Non hai idea, insiste da giorni". Bomba sulla forzista

28 gennaio 2022 a

Mentre i suoi ospiti commentavano a caldo il fallimento dell’operazione Casellati, con la presidente del Senato che si è andata a schiantare raccogliendo soltanto 382 preferenze, 71 in meno di quelle che avrebbe potuto esprimere il centrodestra se avesse votato in maniera compatta, Enrico Mentana ha svelato un retroscena grosso a riguardo. Il tutto ovviamente mentre era in diretta su La7 con la sua Maratona sul Quirinale, la cui partita è ancora aperta e incerta dopo cinque fumate nere.

Labate e Damilano stavano criticando duramente Matteo Salvini per aver fatto incassare una batosta alla seconda carica dello Stato, ma Mentana ha voluto mettere in chiaro un aspetto importante: “Io la mattina giro tra tutte le forze politiche per prepararmi. Non dovrei farlo, però stavolta lo faccio - ha dichiarato prendendo in mano il telefono per leggere una chat con un esponente del centrodestra - mi è stato scritto che ‘era del tutto chiaro che c’era da fare questa cosa per poi andare alla sesta votazione’. Ho chiesto perché e la risposta è stata che ‘non ha idea, è da giorni che la Casellati insiste nonostante tutti le abbiano detto di non farlo’”.

“C’era bisogno di passare da questo bagno sacrificale per andare a trattare sui nomi da condividere - ha commentato Mentana - d’altronde tutti noi fin dal secondo giorno abbiamo detto che per arrivare all’elezione del presidente bisogna passare da una vittima sacrificale e stavolta è stata identificata in Casellati”.

