Enrico Mentana sbrocca sulla Maratona: "Lo dico, tanto non si offende nessuno...", la cannonata a Vittorio Sgarbi

28 gennaio 2022 a

a

a

I lunghi speciali del Tg1 sul Quirinale stanno favorendo i rivali di Mediaset, che con la loro programmazione classica stanno sfruttando la mancanza di concorrenza leggera per fare grandi numeri. Difficile contestare però la scelta della Rai, dato che in questi giorni si elegge il presidente della Repubblica: la portata dell’evento vale più dei dati di ascolto, i quali però indicano che la maggior parte degli italiani che guarda la tv non è interessata al Quirinale.

"Vede quest'uovo?". Mastella spiazza Mentana: Quirinale, perché siamo spacciati | Video

Enrico Mentana è intervenuto sul tema nel corso della sua Maratona, che va avanti quasi ininterrotta da lunedì: “Voi direte, perché tutto questo sforzo? Perché si elegge la figura di riferimento delle istituzioni e della politica italiana. Lo dico, non si offende nessuno… c’è gente che passa decine di ore a guardare dei reality, questo è il reality della realtà, della politica e delle istituzioni italiane. È il talent per scegliere il presidente della Repubblica”.

"Non hai idea, insiste da giorni". Scoop Mentana, questo sms in diretta: bomba sulla Casellati

“Volete metterla in questi termini, se siete dei telespettatori che seguono quelle cose?”, ha aggiunto ancora Mentana, che tra l’altro certe dinamiche da reality le conosce bene, essendo stato direttore editoriale di Mediaset. “Qui non c’è il confessionale a differenza del Grande Fratello - ha chiosato - quindi raramente sappiamo davvero come la pensano, ma cerchiamo di mettere insieme tutti gli indizi, che a volte si rivelano non veri”. E le parole di Mentana, con un pizzico di malizia, si possono leggere come una risposta al duro attacco subito da Vittorio Sgarbi alla vigilia, secondo cui è andato in onda sono andati "15 minuti di nulla".

"Quindici ore di diretta per questa roba?". Vittorio Sgarbi, fucilata contro Mentana: storie tesissime | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.