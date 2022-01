Vittorio Feltri sotterra Matteo Renzi: "Peccato, è troppo giovane. Ecco dove lo vorrei vedere"

28 gennaio 2022 a

a

a

“Peccato che Renzi sia troppo giovane altrimenti preferirei vederlo al Quirinale piuttosto che in televisione”. Così Vittorio Feltri è intervenuto con un tweet dopo aver ascoltato l’intervento di Matteo Renzi, che ha accusato gran parte dei suoi colleghi di non avere “cultura istituzionale”, altrimenti non sarebbe stato proposto il nome di Elisabetta Belloni.

"Come un Gormito". Elisabetta Belloni? Matteo Renzi passa agli insulti: crisi di nervi alla Camera

“Qualcuno è cresciuto con senso istituzionale di un Gormito”, ha dichiarato il leader di Italia Viva riferendosi a Matteo Salvini e Giuseppe Conte, i “queenmaker” di questa operazione che dovrebbe portare il capo dei servizi segreti al Quirinale. “Diciamocelo, hanno pensato a lei perché è donna, è l’unico motivo per cui hanno fatto il suo nome - è stata la stoccata di Renzi - non puoi arrivare al punto in cui scambi la decenza istituzionale con l’esigenza di mascherare la figuraccia fatta stamattina in aula. Perché Salvini ha fatto una figuraccia mandando allo sbaraglio la seconda carica dello Stato”.

"Benvenuta, signora Italia": il bacio della morte di Beppe Grillo a Elisabetta Belloni, il disastro del comico

In definitiva per Renzi è “inaccettabile” che il capo dei servizi segreti in carica diventi presidente della Repubblica: “Elisabetta Belloni è una mia amica, ma dai servizi segreti non si va al Quirinale. Si tratta di una deriva senza precedenti. Se è il suo nome, noi non la voteremo, saremo la minoranza. È un tentativo dell’ex maggioranza gialloverde, è una settimana che ci provano”.

"Cerimonia cannibale". Massimo Giannini, profezia horror sulla Belloni: "Ecco che fine farà" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.