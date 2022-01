Selvaggia Lucarelli, una donna al Quirinale? E sbrocca: "Infinito disgusto, trattate come scimmiette"

29 gennaio 2022 a

a

a

L'ipotesi di una donna al Quirinale non ha convinto proprio tutti, sia dentro che fuori i palazzi. A criticare la scelta, più nella forma che nella sostanza, è stata Selvaggia Lucarelli. Ieri sera ha cominciato a concretizzarsi la carta Elisabetta Belloni al Colle, anche se già dopo qualche ora tutto è andato in fumo. Oggi, commentando l'accaduto, la giornalista su Twitter ha scritto: "Provo infinito disgusto nel sentire la parola 'donna' a proposito di elezioni".

I teppisti lanciano uova e vernice e vengono presi a manganellate? "Una follia": sfregio di Selvaggia Lucarelli ai poliziotti | Video

Secondo la Lucarelli, infatti, la parola sarebbe stata "usata in modo strumentale per dimostrare spessore e modernità" e invece si tratterebbe solo di "un modo per ribadire la magnanimità con cui eventualmente, a noi scimmiette, concederebbero un ruolo tanto ambito". Un concetto simile era stato esposto ieri anche da Myrta Merlino, ospite della Maratona Mentana su La7.

"Salvini mi ha querelato": sfotte il leghista a un funerale e si stupisce, l'ultima bassezza di Selvaggia Lucarelli

Commentando le parole di Matteo Salvini sulla candidatura di Elisabetta Casellati, la conduttrice de L'Aria che tira ha detto: "Lo trovo un po' umiliante per le donne essere tirate in ballo come ultima riserva. Ormai ci siamo conquistate nel mondo, a tutti i livelli, le possibilità per fare delle corse alla pari. Questa partita invece è stata gestita al 98% da maschi". Anche se poi ha puntualizzato che "il centrodestra ha sempre avuto un atteggiamento più generoso nei confronti delle donne".

Selvaggia Lucarelli, un nuovo addio? "Rottura, ma motivi non chiari": indiscreto pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.