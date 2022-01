Covid, l'accusa di Papa Francesco: "Chi sfrutta il virus. E come", parole pesantissime

29 gennaio 2022 a

Papa Francesco dalla parte dei lavoratori. Il Pontefice nella mattinata di sabato 29 gennaio ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano i membri dell’Associazione italiana dei chimici del cuoio. A loro ha voluto rivolgere un messaggio significativo in un periodo in cui le morti bianche sono all'ordine del giorno.

"Molti lavoratori e lavoratrici e molte famiglie vivono situazioni difficili, aggravate dalla pandemia. Ma la pandemia non può e non deve diventare un alibi per giustificare omissioni nella giustizia o nella sicurezza". Al contrario, secondo Bergoglio il Covid deve essere un'opportunità "per crescere insieme nella solidarietà e nella qualità del lavoro". Una vicinanza parecchio sentita quella di Papa Francesco alla categoria. Il capo della Santa sede ha infatti studiato in età giovanissima in un istituto tecnico di indirizzo chimico.

Ma oltre al Covid c'è un altro problema che sta a cuore al Pontefice: si tratta del rispetto dell'ambiente: "Anche voi, dunque, siete chiamati a dare il vostro specifico contributo alla cura della casa comune; e potete farlo proprio nel modo di impostare il vostro stesso lavoro". L'unica soluzione per centrare l'obiettivo è quella di fare associazione, "perché si mettono in comune le conoscenze, le esperienze, come pure gli aggiornamenti giuridici e tecnici; e così ci si aiuta a crescere insieme in uno stile di responsabilità sociale ed ecologica".

