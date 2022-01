Otto e Mezzo, Vittorio Sgarbi estremo: "Gli scompensi psicologici di Lilli Gruber", la sua verità

29 gennaio 2022 a

Vittorio Sgarbi si scaglia contro Lilli Gruber. Il motivo? La conduttrice di La7 ha pensato di non invitarlo più a Otto e Mezzo. "Alcuni conduttori non mi invitano perché non vogliono sentire una voce dissonante" sul Covid, "salvo poi sentirla da Massimo Cacciari", spiega in un lungo video rilanciato su Twitter. Il critico d'arte, d'altro canto, plaude a Myrta Merlino che invece gli ha sempre lasciato spazio "anche in momenti difficili".

Come quando Sgarbi si è battuto contro il coprifuoco: "Alcune città superata una certa ora sono vuote, per questo io ho combattuto contro il coprifuoco e anche contro la proibizione di andare in bicicletta durante il lockdown. Questo ha determinato scompensi psicologici in Lilli Gruber ma non in Myrta che mi ha sempre invitato".

La Gruber a riguardo era stata chiara: "Non trovo tanto giusto dare troppo spazio in chi crede a teorie totalmente non scientifiche e a chi propaga le fake news", erano state le sue parole per poi ribadire che "in un periodo di pandemia, abbiamo bisogno di un’informazione seria, documentata, verificata. Perché lasciar raccontare balle in libertà in tv?". Affermazioni che non vanno giù a Sgarbi, convinto che queste non siano balle, ma solo punti di vista diversi.

