Quirinale, la profezia travolge Paolo Mieli: "Esito scontato". Solo giovedì sera... Dago picchia duro

Paolo Mieli non ci ha preso: Mario Draghi non sarà il nuovo presidente della Repubblica. Una vera svista quella del giornalista che, ospite di PiazzaPulita, aveva detto sicuro: "L'esito a mio avviso è scontato: sarà Mario Draghi il nuovo capo dello Stato. Guardo queste cose dall'alto, come se vivessi in un altro Paese, senza seguire nevroticamente gli aggiornamenti minuto per minuto e mi sembra sia la cosa che ha più senso. Più passa il tempo più me ne convinco".

E invece non è andata così e Dagospia non perde l'occasione di ricordarlo: "Paolo Mieli - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - mejo del mago Otelma". All'ottava votazione infatti i parlamentari hanno dato il via libera al bis di Sergio Mattarella. Quanto di più lontano avrebbe immaginato Mieli che anche a Omnibus su La7 si era lasciato andare a una profezia poi rivelatasi sbagliata.

"Per me il nome sarà quello di Draghi. Mattarella bis? Allora richiamiamo Ratzinger al soglio pontificio. Negli altri paesi non si va mai da uno che è scaduto a chiedere di fare un altro mandato, può accadere una volta ma è stato brutto e non dobbiamo farla diventare la regola". Proprio come invece accaduto.

