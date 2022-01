Quirinale, Nicola Porro furioso: "Tutte cazz***, cos'hanno scritto quei cialtroni sulla scheda". Uno scandalo da 200mila euro

29 gennaio 2022 a

Nicola Porro ha commentato a modo suo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Prima di andare in onda su Rete4 con lo speciale di Quarta Repubblica dedicato all’elezione del presidente della Repubblica, il giornalista di Mediaset si è espresso con toni tutt’altro pacati su quanto accaduto nelle ultime ore.

“Sergio Mattarella è l’unico modo che hanno questi cialtroni per stare in quel posto ancora per 9-10 mesi - ha tuonato Porro, scagliandosi contro i grandi elettori che hanno spinto i leader dei partiti della maggioranza a convergere sul bis dell’attuale capo dello Stato - non c’è un’altra spiegazione. Si dice che il Parlamento sovrano ha spinto per Mattarella, sono tutte cazz***. Quei cialtroni hanno scritto 200mila euro su quella scheda…”.

Poi Porro se l’è presa anche con Mario Draghi: “Non rappresenta nessuno non essendo stato eletto, eppure ha chiesto a Mattarella di rimanere al Quirinale intestandosi la richiesta dei partiti riguardo al bis. Abbiamo scherzato nell’ultima settimana, abbiamo creduto davvero al fatto che Mattarella avesse fatto gli scatoloni e che non si potesse fare un secondo mandato. Dopo una settimana invece ci siamo resi conto che il presidente è lo stesso, anche se ci aveva spiegato proprio lui che non sarebbe rimasto”.

