Mattarella-bis, Enrico Letta sconcertante: "Me la tengo tra i ricordi, quelli belli". Travolto dagli insulti

29 gennaio 2022 a

“La matita con la quale ho appena votato Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli”. Lo ha scritto Enrico Letta a corredo di una foto scattata subito dopo aver espresso la sua preferenza per il bis di Sergio Mattarella al Quirinale.

Ancor prima che venisse raggiunto il quorum, il segretario del Pd si è lasciato andare e ha esultato per l'imminente verdetto dell'aula. Lo ha fatto sui social, dove vuole spacciare il bis come una grande vittoria. (forse perché in tempi non sospetti è sempre stato sostenitore del Mattarella bis?). Peccato però che Letta sia uno sconfitto al pari di tutti i suoi colleghi.

Rieleggendo l’attuale capo dello Stato, i leader dei partiti che compongono la maggioranza sono usciti da questa partita con un grosso danno a livello di credibilità e capacità politiche. Mattarella costretto a quel bis che non voleva. Non a caso sotto al post della matita Letta ha ricevuto decine e decine di commenti di cittadini arrabbiati e delusi per come è stata giocata la partita sul Quirinale. Tra l’altro il segretario del Pd ha fatto registrare un record imbattibile (o almeno si spera): quello di aver eletto per due folte di fila lo stesso presidente della Repubblica che già era in carica.

