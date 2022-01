Marta Fascina, la struggente dedica a Berlusconi in ospedale: "Sei sempre tu", cosa spunta su Instagram

30 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi non ha eguali. Anche se il leader di Forza Italia ha rinunciato a correre per il Quirinale, è lui il migliore. A dirlo la compagna Marta Fascina. La 32enne, anche lei nella fila azzurre, ha voluto rincuorare il Cavaliere con un messaggio su Instagram. "Il migliore sei sempre tu", si legge nella storia dove spunta la foto di Berlusconi e la canzone di Elisa dal titolo "L'amore per te".

Un plauso quello della deputata che vuole essere anche un sostegno in questi momenti difficili. L'ex premier è infatti ricoverato da giorni al San Raffaele di Milano. Nonostante il silenzio tombale del medico personale, Alberto Zangrillo, a svelare qualcosa in più sulle sue condizioni è stato il fratello Paolo. "Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio, dopo la batosta". E infatti il Cav ha dovuto fare prima i conti con il virus, poi con il long-Covid e ora con una strana infezione alla gamba.

Attorno a lui comunque c'è sempre grande affetto. Oltre alla compagna, in ospedale si sono recati i figli Marina, Barbara, Eleonora, e Luigi, Pier Silvio, il fratello Paolo, Fedele Confalonieri e l'avvocato Niccolò Ghedini. Ma anche la fedelissima Licia Ronzulli, Antonio Tajani e Marcello Dell'Utri. L'unica sua richiesta? "Poche visite e selezionate", in attesa della ripresa totale.

