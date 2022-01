Controcorrente, Veronica Gentili sconcertata: escort e Green pass, un servizio clamoroso

31 gennaio 2022 a

Il Green pass è obbligatorio anche secondo le escort. Veronica Gentili, nell'ultima puntata di Controcorrente, su Rete 4, ha mandato in onda un servizio che mostra che molte ragazze, prima dell'incontro con un cliente, richiedono la certificazione verde. "Si tratta di un qualcosa che serve a preservare la salute di tutti, no?", spiega una delle escort sentite al telefono dall'inviato del programma.

Addirittura, alcune giovani si sono organizzate anche con una segretaria per gestire gli appuntamenti e un minimo di misure sanitarie. "Ho pensato in maniera imprenditoriale - sottolinea durante l'intervista una delle escort - lei fissa gli appuntamenti e risponde al telefono quando non posso, poi misura la temperatura ai clienti, li fa igienizzare e chiede loro il Green pass. Ora vorrei riuscire anche a scansionare i codici Qr".

Ovviamente non tutte osservano queste misure anti-Covid anche perché non sono d'accordo con le restrizioni del governo oppure non si sentono nella posizione di richiedere per esempio la certificazione verde: "Chi sono io per controllare il Green pass?", osserva una delle escort intervistate. "Se avessi voluto controllarli avrei dovuto fare un altro lavoro".

